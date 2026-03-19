Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Για την εδραίωση στη δεύτερη θέση της Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague (19/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει να κάνει το 2/2 μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ.

Το βράδυ της Τρίτης (17/03/26) ο Ολυμπιακός κέρδισε 104-87 τη Φενερμπαχτσέ και θα κληθεί να κάνει αυτή τη νίκη να έχει νόημα επικρατώντας και ενάντια στη σαφώς πιο αδύναμη από την τουρκική ομάδα, Μπασκόνια εντός έδρας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεδομένα θέλει να δει από τους παίκτες του την ίδια ενέργεια και δίψα για τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς, καθώς είναι παιχνίδι που κρύβει εκπλήξεις αν το υποτιμήσει κάποια ομάδα.

Οι Πειραιώτες είναι στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 21-11 και απέχουν μία νίκη από την πρώτη Φενερμπαχτσέ, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Ρεάλ είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 20-11 και έχει να δώσει πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις (20/03/26, 20:00).

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 102-96 στη Βιτόρια με κορυφαίο τον Βεζένκοφ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη Euroleague για τους Πειραιώτες.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).