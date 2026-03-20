Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Η παρακάμερα του αγώνα με τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 90-80 την Μπασκόνια στην 32η αγωνιστική της Euroleague και έκανε το 2/2 στα παιχνίδια της εβδομάδας στο ΣΕΦ, αφού προηγήθηκε η νίκη επί της Φενέρμπαχτσε.

Κόντρα στην Μπασκόνια στο κατάμεστο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να “τελειώσει” το ματς, αλλά έφθασε τελικά σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα και επέτρεψε στους οπαδούς του να πανηγυρίσουν.

Οι όμορφες στιγμές στο γήπεδο των Πειραιωτών, καταγράφηκαν έτσι και στην παρακάμερα του αγώνα, που δημοσιεύθηκε στο κανάλι των “ερυθρόλευκων” στο youtube.

“Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια, σε ένα ακόμη βράδυ γεμάτο ένταση και πάθος. Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποτυπώνει τον κόσμο, τις στιγμές και την ενέργεια που “έσπρωξαν” την ομάδα μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!”, έγραψαν οι Πειραιώτες στη λεζάντα του βίντεο.