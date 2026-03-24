Ολυμπιακός – Μπρέσια 14-11: Οι ερυθρόλευκοι έκαναν την πρώτη τους νίκη στα προημιτελικά του Champions League στο πόλο

Ο Ολυμπιακός στην δεύτερη αγωνιστική του Champions League στο πόλο κέρδισε 14-11 την Μπρέσια και διατήρησε το αήττητο στην έδρας του στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι του Champions League στο πόλο ήταν ισορροπημένο στο πρώτο οκτάλεπτο, αφού ολοκληρώθηκε 2-2, όμως ο Ολυμπιακός στο δεύτερο οκτάλεπτο έκανε τη διαφορά και πήρε απόσταση τριών γκολ, μιας και κέρδισε 5-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το σκορ στο 7-4 οι Πειραιώτες είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το υπέρ τους σκορ μέχρι το φινάλε. Συντηρούσαν διαφορά δύο ή τριών γκολ από τους Ιταλούς και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 14-11 για να κάνουν την πρώτη τους νίκη στα προημιτελικά.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελονέτα (31/03, 21:30), σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οκτάλεπτα: 14-11 (2-2, 5-2, 3-4, 4-3)

Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Μπρέσια (Πόρτσιο): Μπάτζι Νέκι, Ντελ Μπάσο, Γκουεράτο 2, Λόντι, Φερέρο 1, Πόπανιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα 1, Αλεζιάνι 2, Βίσκοβιτς 1, Καζανόβα, Τζίρι 1, Μασέντσα, Μπαλτσαρίνι.

Η βαθμολογία του Α’ Ομίλου

Μπαρτσελονέτα 3 (+2)*

Νόβι Μπέογκραντ 3 (+2)*

Ολυμπιακός 3 (+1)

Μπρέσια 0 (-5)

* Η Μπαρτσελονέτα αντιμετωπίζει στις 21:30 (24/03) τη Νόβι Μπέογκραντ.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

31/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

31/03 21:30 Μπρέσια – Νόβι Μπέογκραντ