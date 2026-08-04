Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν live για τον 3ο προκριματικό του Champions League

Στις 11 Αυγούστου η ρεβάνς της Ολλανδίας – Όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
3ος προκριματικός Champipons League – 1ο ματς
Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ – VAR: Σέζαρ Σότο Γκράδο
0 - 0
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο “Καραϊσκάκης”, στην πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η μοναδική φορά που οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν, ήταν ένα φιλικό 2-0 υπέρ των ερυθρόλευκων.

21:46 | 04.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
21:45 | 04.08.2026

Άστοχη η κοντινή κεφαλιά των Ολλανδών μετά από σέντρα από τα δεξιά

21:45 | 04.08.2026
45'
Μεγάλη επέμβαση του Πόποβιτς σε σουτ του Μοντέιρο και κόρνερ
21:41 | 04.08.2026
43'
Καλή στιγμή για τη Ναϊμέγκεν

Οι Ολλανδοί άλαξαν πολλές πάσες, η μπαλιά βγήκε από την αριστερή πλευρά στο δεύτερο δοκάρι για τον Ουαισά, ο παίκτης των φιλοξενούμενων έπιασε με την μια το σουτ αλλά δεν το έκανε καλά και η ευκαιρία χάθηκε

21:40 | 04.08.2026
41'

Ατομική ενέργεια του Ρόκα και σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κάπου κόντραρε και έφτασε με ευκολία στα χέρια του Κρέτας

21:36 | 04.08.2026
38'

Νέα επέμβαση του Κρέτας, σε μακρινό σουτ του Ελ Κααμπί

21:34 | 04.08.2026
36'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Ροντινέι έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ο Κρέτας έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε σε κόρνερ

21:32 | 04.08.2026
33'

Η άμυνα της ναϊμέγκεν έδιωξε το σουτ του Μουζακίτη

21:30 | 04.08.2026
32'
ΟΦΣΑΙΝΤ - Δεν μετράει το δοκάρι της Ναϊμέγκεν
21:26 | 04.08.2026
29'
Καλή στιγμή για την Ναϊμέγκεν

Σέντρα - σουτ του Σέρι μέσα από τη μικρή περιοχή και από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ

21:25 | 04.08.2026

Κακό γέμισμα του Ροντινέι, που προσπάθησε να βρει τον Ρέτσο, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ

21:22 | 04.08.2026
26'

Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό

21:20 | 04.08.2026
Η ευκαιρία του Κάρμο
21:20 | 04.08.2026
23'

Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι είδε τον Ρόκας, αλλά η μπαλιά του δεν πέρασε

21:18 | 04.08.2026
20'

Ατομική ενέργεια και σουτ του Μπίσοφ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

21:16 | 04.08.2026
17'
Στιγμή για την Ναϊμέγκεν

κακή έξοδος του Πόποβιτς και κακή απομάκρυνση, η μπάλα πήγε σε αντίπαλο που έπιασε το μακριν΄σουτ, αλλά δεν έβαλε δύναμη, με τους αμυνόμενους του Ολυμπιακού να κόβουν την μπάλα μα ευκολία

21:13 | 04.08.2026

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μουζακίτης έβγαλε σέντρα, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία της Ναϊμέγκεν

21:11 | 04.08.2026
13'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο έπιασε την γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Κρέτας ήταν κοντά και έδιωξε, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω του

21:11 | 04.08.2026

Λίγο πριν, υπήρξαν φωνές από τους Πειραιώτες, σε μαρκάρισμα που δέχθηκε ο Τσικίνιο, μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

21:07 | 04.08.2026
11'
Κίτρινη κάρτα στον Κάρμο
21:06 | 04.08.2026
21:06 | 04.08.2026
7'

Ο τερματοφύλακας Κρέτας της Ναϊμέγκεν έχει κινδυνέψει δυο φορές να κάνει λάθος, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα

21:02 | 04.08.2026

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να "χτίσει" επίθεση από τις πτέρυγες και να βρει τον Ελ Κααμπί - η Ναϊμέγκεν ψάχνει αντεπιθέσεις και κάθετες μπαλιές

20:58 | 04.08.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:56 | 04.08.2026
20:56 | 04.08.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:55 | 04.08.2026

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out στη συγκεκριμένη αναμέτρηση

20:55 | 04.08.2026

Πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους φίλους του Ολυμπιακού να δίνουν βροντερό «παρών»

20:54 | 04.08.2026

Έγινε η παρουσίσση των δυο ομάδων

20:53 | 04.08.2026

Περίπου 1.300 φίλοι της Ναϊμέγκεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας τους στο «Γ. Καραϊσκάκης»

20:53 | 04.08.2026

Μπροστά τους, η Ναϊμέγκεν η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της περσινής σεζόν στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, αφού -με την 3η θέση που κατέκτησε στην Eredivisie- εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League

20:53 | 04.08.2026

Στα έξι φιλικά προετοιμασίας που έδωσε στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός “μέτρησε” δυο νίκες, μια ισοπαλία και τρεις σερί ήττες. Στη μετεγγραφική περίοδο του καλοκαιριού, οι Πειραιώτες έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να ανέβουν επίπεδο και να βρεθούν και πάλι στη League Phase του Champions League

20:52 | 04.08.2026

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη νέα αγωνιστική περίοδο και μάλιστα μέσα στην έδρα του

20:52 | 04.08.2026

Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Καμπανιέρο (Ισπανία), Μιρ (Ισπανία)

Τέταρτος: Βερδούρα (Ισπανία)

VAR: Γράδο (Ισπανία)

AVAR: Ρουίθ (Ισπανία)

20:52 | 04.08.2026

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρόιντερ): Κρέτας, Στρομ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουάισα, Μοντέιρο, Νεϊασμιτς, Μπίσχοφ – Τσέρι, Λεμπρέτον, Λίνσεν

Στον πάγκο οι Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.

20:52 | 04.08.2026
20:51 | 04.08.2026

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Κααμπι.

Στον πάγκο οι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζοάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης.

20:51 | 04.08.2026

Απ' την άλλη, ο Ντικ Σρούντερ αφήνει στον πάγκο της Ναϊμέγκεν τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος. Η ενδεκάδα των Ολλανδών δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις

20:51 | 04.08.2026

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρατάσσει την ομάδα του με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα μεταξύ άλλων

20:51 | 04.08.2026

Στην περίπτωση του κακού σεναρίου, με ερυθρόλευκο αποκλεισμό, ο Ολυμπιακός θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League

20:50 | 04.08.2026

Όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

20:50 | 04.08.2026

Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων - θα ακολουθήσει η ρεβάνς των δυο ομάδων στις 11 Αυγούσδτου, στην Ολλανδία

20:49 | 04.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

20:49 | 04.08.2026
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