Το επιβλητικό άγαλμα του Τίτορμου, «φύλακας» στο γήπεδο του Παναιτωλικού – Έγιναν τα αποκαλυπτήρια από τους Αγρινιώτες

Μια ακόμα “λαμπερή” βραδιά για τον Παναιτωλικό, σε μια χρονιά που η ομάδα έκλεισε 100 χρόνια ζωής. Η ομάδα του Αγρινίου αποκάλυψε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της το επιβλητικό άγαλμα του Τίτορμου, που είναι το σύμβολο της ομάδας.

Ένα άγαλμα ύψους 4 μέτρων που θα συνδέει για πάντα το γήπεδο, τον Παναιτωλικό, την πόλη, τον κόσμο και την ιστορία του συλλόγου! Το επιβλητικό άγαλμα του Τίτορμου κοσμεί την είσοδο του γηπέδου και του Μουσείου του Παναιτωλικού, που δημιουργείται κάτω από τη Θύρα 1.Το έργο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου, συνδέοντας την ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη ταυτότητά του.

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Αμέσως μετά την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) εκατοντάδες φίλοι του Παναιτωλικού βρέθηκαν ακριβώς έξω από το γήπεδο της ομάδας, για να γίνουν θεατές της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής.

Με καμάρι, συγκίνηση, περηφάνια, οι άνθρωποι του Παναιτωλικού προχώρησαν στα αποκαλυπτήρια του γιγαντιαίου Τίτορμου!

Ο Τίτορμος είναι το έμβλημα του Παναιτωλικού από το 1926. Σύμφωνα με την ιστορία που συνοδεύει τη μορφή του, ήταν ένας Αιτωλός με μεγάλη σωματική δύναμη, ο οποίος εντυπωσίασε τον αρχαίο Ολυμπιονίκη Μίλωνα. Ο σύλλογος επέλεξε τότε τη μορφή του ως σύμβολο δύναμης, επιμονής και αξιοπρέπειας.

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Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι παίκτες της ομάδας, ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου με τους συνεργάτες του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής Τάσος Θέος, ο Team Manager Δημήτρης Κοθρούλας, μέλη του ΔΣ, βουλευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Παπαθανασίου, Σταρακά, Ζαμπάρας), ο Δήμαρχος Αγρινίου (Γ. Παπαναστασίου) και πολλοί παλαίμαχοι του συλλόγου.

Με την σπουδαία αυτή εκδήλωση, στο Αγρίνιο συνεχίζουν να γιορτάζουν και να τιμούν με ξεχωριστό τρόπο την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Παναιτωλικού, ενώ σε συνδυασμό και με την παρουσίαση της νέας φανέλας γίνεται φανερό η ξεχωριστή θέση που έχει ο Τίτορμος στις καρδιές όλων στην πόλη!