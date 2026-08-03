Σρόιντερ: «Δεν έχω παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό – Ισχυρή προσωπικότητα ο Μεντιλίμπαρ»

Η Ναϊπεγκεν του Ντικ Σρόιντερ αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης” (04.08.2026, 21:00. Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του αγώνα, ο προπονητής της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρόιντερ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ματς με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα δείξει τις ικανότητές της στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

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“Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα φιλικό, γιατί δεν έχει σημασία. Όταν έχει πραγματικά σημασία, μια ομάδα σαν αυτή βγαίνει μπροστά. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ο προπονητής (σ.σ. Μεντιλιμπάρ) είναι μια ισχυρή προσωπικότητα” σχολίασε ο 55χρονος τεχνικός.

Ο Ντικ Σρόιντερ μίλησε…

Για την επιστροφή στην Ευρώπη: «Είναι πάνω απ’ όλα μια ξεχωριστή μέρα για την NEC, που ο σύλλογος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από σχεδόν 18 χρόνια. Θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο. Τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Αυτό δεν είναι αλαζονικό. Απλώς “πρέπει” να το δείξουμε».

Για το αν θα μείνει ο Κοντάι Σάνο στην ομάδα: «Υποθέτω ότι θα είναι ακόμα μαζί μας στην έναρξη της Eredivisie. Θα το εξετάσουμε αυτό σύντομα στην προπόνηση. Θα δείτε ότι κάνουν μια καλή προθέρμανση».

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Για το σημαντικό βήμα για τον σύλλογο λόγω της Ευρώπης: «Είναι καλό για τον σύλλογο, για την ανάπτυξή του, ότι είμαστε σίγουροι για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέχρι τις χειμερινές διακοπές. Πριν ενταχθώ στον σύλλογο, υπήρχε ένα τριετές σχέδιο να μπω στην Ευρώπη με την NEC. Αυτό έχει επιταχυνθεί λίγο».

Για τον Ολυμπιακό: «Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα φιλικό, γιατί δεν έχει σημασία. Όταν έχει πραγματικά σημασία, μια ομάδα σαν αυτή βγαίνει μπροστά. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ο προπονητής (Μεντιλιμπάρ) είναι μια ισχυρή προσωπικότητα».

Από την πλευρά του ο Τίαρον Τσέρι, είπε: «Είναι ωραίο να παίζεις στα προκριματικά του Champions League. Είχαμε μια καλή χρονιά πέρσι. Αξίζουμε να είμαστε εδώ και δεν είμαι κάποιος που θα φωνάζει στους συμπαίκτες του. Παρατηρώ ότι τα παιδιά ανυπομονούν πραγματικά. Δεν νιώθω καμία πραγματική ένταση. Εγώ ο ίδιος δεν αγχώνομαι ποτέ ιδιαίτερα. Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Έπαιξα εναντίον του Ολυμπιακού το 2022, αλλά γνωρίζω λίγους παίκτες από αυτήν την ομάδα. Μπορώ να καταλάβω ότι γνωρίζουν μόνο τον Ντούσαν (Τάντιτς) και τον Εμρέ (Μορ). Μετά τον αυριανό αγώνα, θα μάθουν περισσότερα για την NEC».