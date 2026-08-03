Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας – Το «σύλλογος μεγάλος», η θεά Αθηνά και το κόστος του

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο του “τριφυλλιού” ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου.

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Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας, “Σύλλογος Μεγάλος”, ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή αλλά και κεντημένος στα προσκέφαλα των καθισμάτων του πούλμαν.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες της ομάδας και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Ορισμένα επιπλέον στοιχεία για το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού:

-Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

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-Τα πολυτελή δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα και διαθέτουν υποπόδια

-Το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

-Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια.

-Την εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του.

ΦΩΤΟ pao.gr

ΦΩΤΟ pao.gr

ΦΩΤΟ pao.gr

ΦΩΤΟ pao.gr

ΦΩΤΟ pao.gr

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποίησε έτσι ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών.

Το κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης, υπολογίζεται πως φτάνει τις 550 χιλιάδες ευρώ. Στο ΟΑΚΑ αναμένεται να εμφανιστεί – εκτός απροόπτου- στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού.