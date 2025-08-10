Ολυμπιακός: Νέα συμβόλαια σε εννέα παίκτες των ακαδημιών

Ο Ολυμπιακός έδειξε για μια ακόμη φορά την έμπρακτη στήριξή του στα τμήματα υποδομής και τη φιλοσοφία της ανάδειξης νεαρών παικτών, ανακοινώνοντας την ανανέωση των συμβολαίων εννέα ποδοσφαιριστών από την ακαδημία.

Κάπως έτσι οι Γεωργακόπουλος, Κουράκλης, Δάμα, Κουτσογούλας, Παναγάκος, Τανούλης, Λάνα, Φίλης, Ρολάκης ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με τον Ολυμπιακό και θα βρίσκονται στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια και τη νέα σεζόν.

Με αυτό τον τρόπο οι Πειραιώτες θέλουν να δώσουν μια επιβράβευση στους παίκτες που δουλεύουν καθημερινά στο Ρέντη και που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να σημειώσουν επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη με την κατάκτηση του Youth League.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα υπάρχουν οι Τζολάκης, Μπότης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης. Παιδιά που έχουν προέλθει από τα τμήματα υποδομών.