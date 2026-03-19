Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κλήθηκε από την Εθνική ομάδα του Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό (27/03/26) στη Μαδρίτη και Παραγουάη (31/03/26) στη Λανς και θα απουσιάσει από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού στο διάλειμμα των Εθνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να προετοιμαστεί για τα πλέι οφ του τίτλου στη Super League με τον Ελ Κααμπί, αφού αυτός θα βρίσκεται στην αποστολή του Μαρόκου για τα φιλικά προετοιμασίας για του Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις κλήσεις της ομάδας του Μαρόκου, που πρόσφατα κατέκτησε στα χαρτιά το Copa Africa είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Να σημειωθεί ότι η Σενεγάλη θα προσφύγει στο CAS για να κερδίσει εκ νέου το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού θα απουσιάζουν δεδομένα και οι Τζολάκης, Ρέτσος και Μουζακίτης που είναι στις κλήσεις Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά με Παραγουάη (27/03/26) και Ουγγαρία (31/03/26).