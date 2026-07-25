Ολυμπιακός: «Ο Φρανσισκο Ορτέγκα πλησιάζει στη Ρίβερ Πλέιτ» γράφουν στην Αργεντινή

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, με την Ρίβερ Πλέιτ να θέλει να τον επαναπατρίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (25..07.2025) ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ανέφερε στα socia media πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα. Μάλιστα, τονίζει πως το deal είναι πιο κοντά από ποτέ, στην επίτευξή του.

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Η πλευρά της Ρίβερ Πλέιτ φέρεται να ανέβασε την προσφορά της προ τον Ολυμπιακό και ο 27χρονος αριστερός μπακ πλησιάζει στην επιστροφή του στην Αργεντινή. “Κλειδί είναι η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο σχόλιό του.

{EXCLUSIVO} #River acercó posturas por “Pancho” Ortega.



Las diferencias con #Olimpiacos son cada vez menores



Es clave la postura y el deseo del jugador de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HOSPL85dC3 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει πως για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά, με τις αρχικές απαιτήσεις του συλλόγου να ανέρχονται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.