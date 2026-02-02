Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Μάντσα παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρίο Άβε

Στην Πορτογαλία θα ολοκληρώσει τη σεζόν ο βραζιλιάνος αμυντικός
Ο Γκουτσάβο Μάντσα
Ο Γκουτσάβο Μάντσα με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Ρίο Άβε για την παραχώρηση του Γκουστάβο Μάντσα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

Ο Μάντσα δεν κατάφερε να πείσει τον Μεντιλίμπαρ, αφού βρισκόταν πίσω από τον Καλογερόπουλο στην ιεραρχία των κεντρικών αμυντικών του Ολυμπιακού και αυτό οδήγησε στο δανεισμό του στην Ρίο Άβε.

Ο βραζιλιάνος αμυντικός ήρθε στους ερυθρόλευκους από την Φορταλέζα με ένα ποσό της τάξεως των 4.500.000, όμως αγωνίστηκε μόλις σε οκτώ παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η επιλογή της Πορτογαλίας, ως επόμενο βήμα στην καριέρα του έχει βάση, μιας και είναι από τη Βραζιλία και θα μπορεί να βρει πολλά περισσότερα κοινά στις δύο χώρες, με βασικότερο τη γλώσσα, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη η προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. 

