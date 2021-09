Ο Ολυμπιακός αλλάζει αρχηγό μετά από σχεδόν μία δεκαετία, αφού ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν για την ομάδα και ο Γιώργος Πρίντεζης θα πάρει τη θέση του για τη νέα σεζόν.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν μάλιστα το γεγονός με ένα φοβερό video, το οποίο και δείχνει στιγμές του Έλληνα φόργουορντ με την “ερυθρόλευκη” φανέλα και τον ίδιο να στέλνει μήνυμα ως… κυβερνήτης αεροπλάνου στους οπαδούς της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρίντζεης ακούγεται να λέει: «Αγαπητοί επιβάτες, σας μιλά ο κυβερνήτης σας. Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πτήση του Ολυμπιακού από Πειραιά με προορισμό τη σεζόν 2021-2022. Αναμένουμε μια ήρεμη πτήση και προβλέπουμε να φτάσουμε εγκαίρως στους στόχους μας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε την πτήση σας».

✊🏽🔴⚪️👨🏽‍✈️ Georgios Printezis : «Hello passengers. This is your captain speaking…»! 🔊 🔊 🔊#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/AA1L5RlZrn