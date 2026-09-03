Αθλητικά

Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι είδε τους δύο πιο έμπειρους στο κορυφαίο επίπεδο παίκτες του να προπονούνται στο Παλατάκι
Ο Τσέντι Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Τσέντι Όσμαν και ο Νικ Καλάθης ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις Εθνικές ομάδες και πλέον μπαίνουν σε ρυθμό για την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, είχε συνομιλία με τον Τσέντι Όσμαν και τον Νικ Καλάθη, οι οποίοι ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα και πάτησαν παρκέ, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανέβασε η ΚΑΕ.

Τα δύο σπουδαία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι, που έχουν πράσινο παρελθόν, θα αποτελέσουν δεδομένα τους βασικούς πυλώνες των Θεσσαλονικέων στην προσπάθεια κατάκτησης του Eurocup, καθώς με την εμπειρία και την ποιότητά τους θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους συμπαίκτες τους στην επιτυχία.

Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία να δει τον Μπριν Ταϊρί να κάνει αρθροσκόπηση, καθώς έπαθε ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

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Αθλητικά
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