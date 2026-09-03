Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν οι διεθνείς του τριφυλλιού και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τους διεθνείς αθλητές που αγωνίστηκαν με τις Εθνικές τους ομάδες να επιστρέφουν στο T- Center και να προπονούνται.

Οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Χουάντσιο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαΐτζάκης ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και πλέον ο «Ζοτς» θα μπορεί να δουλέψει περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν έχοντας τα περισσότερα «όπλα» στη φαρέτρα του.

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Από την προετοιμασία του τριφυλλιού απουσιάζουν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι οποίοι θα χάσουν τα πρώτα ματς της νέας σεζόν.

Την Παρασκευή (04/09/26) οι πράσινοι θα δώσουν το πρώτο φιλικό κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ το Σάββατο (05/09/26) θα κοντραριστούν με το Περιστέρι Betsson στο T- Center.