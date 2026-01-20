Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στο κεφάλι και είναι αμφίβολος για Εφές

Είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει υποστεί διάσειση
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, λίγο πριν το φινάλε του Ολυμπιακός – Μακάμπι στο ΣΕΦ, δέχθηκε ένα σκληρό χτύπημα στο κεφάλι από τον Όσεϊ Μπρίσετ και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Ο διεθνής Σέρβος σέντερ είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει υποστεί διάσειση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την Εφές στην Τουρκία που ακολουθεί.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (22/1/2025), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

