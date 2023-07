Βεζένκοφ και Σλούκας “αποχαιρέτησαν” και ο Ολυμπιακός ψάχνει για να αντικαταστήσει τους δυο παίκτες. Η προσπάθεια για τoν Νίκολα Μίροτιτς φαίνεται πως πέφτει στο.. κενό, την ώρα που προκύπτει το όνομα του Μάρκους Χάουαρντ.

Ο Ολυμπιακός ήθελε τον Νίκολα Μίροτιτς για τη θέση του πάουερ φόργουορντ, αλλά ο ο παίκτης φαίνεται πως δεν θα έρθει στο… λιμάνι (ούτε και στον Παναθηναϊκό).

Η εφημερίδα «Livesport» αναφέρει πως ο παίκτης της Μπαρτσελόνα ήρθε σε επαφή με μπασκετμπολίστα των Πειραιωτών, τον οποίο ενημέρωσε πως δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση των Πειραιωτών.

Την ίδια στιγμή, ο γνωστός δημοσιογράφος, Λούκα Ντε Αλεσάντρο, υποστήριξε πως ο Μίροτιτς έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί σε Ολυμπιακό και παναθηναϊκό.

«Ο Μίροτιτς είπε όχι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, το Μιλάνο είναι φαβορί αλλά η Μονακό έχει ακόμη λίγες πιθανότητες» αναφέρει πιο συγκεκριμένα σε “τιτίβισμά” του.

Nikola Mirotic said no to Olympiacos BC Piraeus and Panathinaikos BC Athens, Milano remain favorites but AS Monaco still has a small chance