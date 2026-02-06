Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα χάσει ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Ποντένσε
O Ποντένσε
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και έτσι θα χάσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στην 22η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ντάνιελ Ποντένσε σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια του και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε αυτό με τον Παναιτωλικό στο “Καραϊσκάκης”.

Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους το “αιώνιο” ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια θα αγωνιστούν στην έδρα του δυνατού Λεβαδειακού, γεγονός που έφερε και την απόφαση του προπονητή των “ερυθρόλευκων” για την απουσία του Πορτογάλου εξτρέμ στο μεθεπόμενο εντός έδρας ματς με την ομάδα του Αγρινίου.

