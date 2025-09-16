Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ παραμένει εκτός δράσης για ακόμα δύο εβδομάδες

Ο Ουκρανός θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να επιστρέψει
Γιάρεμτσουκ
Ο Γιάρεμτσουκ στον πάγκο του Ολυμπιακού/ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός δε θα έχει στη διάθεσή του για ακόμα δύο εβδομάδες τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση της πρεμιέρας του Champions League, κόντρα στην Πάφο, ανακοίνωση ότι ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ παραμένει στα «πιτ» για τους ερυθρόλευκους.

Ο Ουκρανός φορ έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού από τις αρχές Αυγούστου. Στη διακοπή των εθνικών ομάδων είχε πάρει άδεια από τον Ολυμπιακό να συνεχίσει την αποθεραπεία του στην πατρίδα του και επέστρεψε στη χώρας μας την Κυριακή (14/09/25).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γιάρεμτσουκ να χάνει σίγουρα την αναμέτρηση κόντρα στην Πάφο και τον Παναθηναϊκό, και είναι πιθανό να επιστρέψει κόντρα στον Λεβαδειακό για την Super Leagu ή την Άρσεναλ για το Champions League. 

