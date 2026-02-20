Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με ειδική ζώνη στο πόδι ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 με τον Παναθηναϊκό

Τα “ιδιαίτερα” του Αμερικανού σέντερ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα δώσει μάχη με τον Παναθηναϊκό το βράδυ του Σαββάτου (21.02.2026, 20:00) στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, με σκοπό να κατακτήσει για 13η φορά το τρόπαιο. Πέρα από τον τραυματία, Νίκολα Μιλουτίνοφ, η προσοχή του ιατρικού τιμ της ομάδας είναι στραμμένη και στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρούσι, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ προσπαθεί να είναι διαθέσιμος για την μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (20.02.2026) ο Αμερικανός εμφανίστηκε με μία ειδική ζώνη στο δεξί του πόδι, η οποία με κενό αέρος δημιουργεί συνθήκες συμπίεσης και αποσυμπίεσης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς κάθισαν σε κάποια στιγμή στον πάγκο και είχαν για αρκετά λεπτά συζήτηση.

Η σταρ του σκι Eileen Gu
