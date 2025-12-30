Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τάισον Γουόρντ «παλεύει» να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ο Γουόρντ με τον Σορτς σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Γουόρντ με τον Σορτς σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι του 2026, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Τάισον Γουόρντ “παλεύει” να προλάβει να αγωνιστεί στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.

Ο Τάισον Γουόρντ είναι σχεδόν ένα μήνα εκτός στον Ολυμπιακό με τραυματισμό, αλλά πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις και αν καταφέρει να βγάλει το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας από αύριο Τετάρτη (31/12/25), θα έχει ελπίδες να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το “αιώνιο” ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής των Πειραιωτών θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει αν θα μπορεί να υπολογίζει τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του μέχρι τον τραυματισμό του.

