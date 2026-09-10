Super League: Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος από την 5η έως και την 16η αγωνιστική

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος από την 5η έως και την 16η αγωνιστική.

Οι ομάδες της Super League γνωρίζουν πλέον το εγχώριο πρόγραμμά τους μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου του 2027 και το μόνο που μένει να γίνει γνωστό είναι και οι μέρες και οι ώρες των αγώνων μέχρι την 26 αγωνιστική, κάτι που θα συμβεί μέσα στο χειμώνα.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League

5η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

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17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

18:00 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

21:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:00 Άρης – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 Ηρακλής – Κηφισιά

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

19:30 Άρης – Ατρόμητος

20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα

19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

17:00 Παναιτωλικός – Βόλος

19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Άρης

12η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα

21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

19:00 Παναθηναϊκός – Άρης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

14η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός

19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

21:00 Ηρακλής – Άρης

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

19:00 ΑΕΚ – Βόλος

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

19:00 Κηφισιά – ΟΦΗ

15η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός

19:30 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής

19:30 Άρης – ΑΕΚ

19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα

16η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός

20:00 Ηρακλής – Βόλος

Κυριακή 10 Ιανουαρίου