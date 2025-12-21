Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ εκτός με Κολοσσό Ρόδου λόγω κάκωσης άκρου ποδός

Χωρίς και τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ και ΜακΚίσικ θα παραταχθούν οι Πειραιώτες
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ/ ( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της GBL και ο Σάσα Βεζένκοφ δε βρίσκεται στην αποστολή των Πειραιωτών εξαιτίας ενός προβλήματος τραυματισμού.

Ο Βεζένκοφ έχει υποστεί κάκωση άκρου ποδός (δεξί) και δε θα δώσει το παρών για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Για λόγους ξεκούρασης θα μείνουν εκτός οι Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Ο Γουόρντ με τον ΜακΚίσικ συνεχίζουν να είναι εκτός δράσης εξαιτίας των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν. Μένει να φανεί αν εμπνέει ανησυχία ενόψει του παιχνιδιού με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία (26/12/25, 21:30).

Ο Μόντε Μόρις θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς είναι στη δωδεκάδα της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Λι, Νιλικίνα, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μπουρνελές.

