Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν θα αγωνιστεί στα φιλικά με Νάπολι και Ίντερ

Χωρίς τον Ζέλσον Μαρτίνς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στα δύο δυνατά φιλικά προετοιμασίας απέναντι στη Νάπολι και την Ίντερ, καθώς ο Πορτογάλος εξτρέμ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν από τους κορυφαίους στην πρόσφατη φιλική νίκη (9/8) επί της Ουνιόν Βερολίνου, ωστόσο αποχώρησε στο 81ο λεπτό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όμως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου μία εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει πως ο Ζέλσον δεν θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα μεγάλα φιλικά τεστ με τις δύο ιταλικές ομάδες (14/8, 16/8) ωστόσο αναμένεται να είναι απολύτως έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (23/8).

Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν θέλουν να ρισκάρουν σε καμία περίπτωση με τον Πορτογάλο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα.