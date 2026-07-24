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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ζοσέ Σα στο προσκήνιο – Δεν προχωράει του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς

Η μετεγγραφή τερματοφύλακα φαίνεται πως έρχεται σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό
ΦΩΤΟ LATO KLODIAN
ΦΩΤΟ LATO KLODIAN / EUROKINISSI
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης εμφανίζεται να είναι κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι σε αναζήτηση τερματοφύλακα, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, που οδεύει προς την αγγλική Χαλ.

Στον Ολυμπιακό έχουν έτοιμη τη λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του 23χρονου πορτιέρε. Τα ονόματα των Ζοσέ Σα, Σέρζιο Ερέρα και Ντομινίκ Λιβάκοβιτς είναι αυτά που την στελεχώνουν, αλλά πλέον φαίνεται πως η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, οι δυο τελευταίες περιπτώσεις δείχνουν να μη προχωρούν κι έτσι σε πρώτο πλάνο έχει έρθει ο άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα.

Ο 33χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την τριετία 2018-21 και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Γουλβς. Ο Σα αναμένεται να αποχωρήσει από τους “λύκους” έπειτα από τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship και κάπου εκεί έρχεται να εμπλακεί το όνομα του Ολυμπιακού.

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