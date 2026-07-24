Άκυρο στην Εθνική Ιταλίας από Κάρλο Αντσελότι και Πεπ Γκουαρντιόλα

Δυο ηχηρές αρνητικές απαντήσεις “μάζεψε” η ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, που ψάχνει για το νέο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας. Πεπ Γκουαρντιόλα και Κάρλο Αντσελότι έριξαν… άκυρο στην “σκουάντρα ατζούρα”!

Αρχικά, η έγκυρη Gazzetta Dello Sport ανέφερε πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα -αφού ευχαρίστησε τους Ιταλούς για την πρόταση- εξήγησε ότι έχει σκοπό να μείνει εκτός πάγκων για έναν χρόνο για καθαρά προσωπικούς λόγους. Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ωρών, πάντως, έκαναν αναφορά για μικρή οικονομική πρόταση.

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Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ιταλίας, όμως, εισέπραξε αρνητική απάντηση και από τον Κάρλο Αντσελότι. Συγκεκριμένα, ο Πάολο Μαλντίνι αποκάλυψε ότι έγινε κουβέντα με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό, ο οποίος δεν θέλησε να αναλάβει τον πάγκο της “σκουάντρα ατζούρα”, αλλά προτίμησε να παραμείνει προπονητής της εθνικής Βραζιλίας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Κάπως έτσι ο Αντρέα Πίρλο παρουσιάζεται ως το επόμενο φαβορί για να καθίζει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του.