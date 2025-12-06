Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 τελικό: Εύκολη νίκη μέσα στο «Καραϊσκάκης» με Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας του ΟΦΗ με 3-0 για την 13η αγωνιστική της Super League, σημειώνοντας έτσι την 7η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα.
Καινουργιάκης αντί Λέουις
Πάνω από τα δοκάρια η μπάλα, μετά από δυνατό σουτ του Στρεφέτσα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή
Σε κόντρα αμυνόμενου το σουτ του Γιαζίτζι, που θα μπορούσε να κάνει πάσα στον γιάρεμτσουκ, που ήταν έτοιμος να πλασάρει
Ο Γιαζίτζι έπιασε τρομερό σουτ με το αριστερό, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ και έσδτειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λίλο
Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε με το αριστερό πόδι, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ
Τσικίνιο αντί Ταρέμι, Γκαρθία αντί Έσε
Ράκονιατς αντί Θεοδοσουλάκη
Πρόβλημα στον ΟΦΗ με τον Θεοδοσουλάκη - Πιθανότατα θα γίνει αλλαγή
Γιάρεμτσουκ αντί Ελ Κααμπί, Καλογερόπουλος αντί Μπιανκόν, Γιαζίτσι αντί Μάρτινς
Λάθος μεταβίβαση του Λίλο, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ πέταξε την μπάλα πάνω στον Στρεφέτσα, εκείνος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε για το 3-0
Ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Θεοδοσουλάκη, μετά από κάθετη του Φούντα - Η πρώτη ευκαιρία του ΟΦΗ στο ματς
Ο Λίνο μπλόκαρε το σουτ του Μουζακίτη
Θα συνεχίσει ο Ροντινέι
Στο έδαφος ο Ροντινέι, μετά από τάκλιν αντιπάλου, που έδιωξε την μπάλα
Πάνω στον λαμπρόπουλο το σουτ του ταρέμι μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Μεγάλη απόκρουση του Λίλο σε δυνα΄το σουτ του Στρεφέτσα
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Σενγκέλια και Χατζηθεοδωρίδης μέσα, Μπαΐνοβιτς και Νους εκτός
Σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, δύσκολη κεφαλιά του Ελ Κααμπί, η μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ
Μετά από εκτέλεση κόρνερ και πάσα-τακουνάκι του Πιρόλα από τα αριστερά, ο Μαροκινός στράικερ έκανε το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο
Μεγάλη επέμβαση του Λίλο -με το πόδι- σε σουτ του Έσε
Άστοχο σουτ του Στρεφέτσα, σχεδόν από το ύψος του πέναλρι και θέση αριστερά - Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα
μεγάλη επέμβαση του Λίλο στη δεξιά του γωνία και χαμηλά, σε φαλτσαριστό σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς
Μεγάλη επέμβαση του Λίλο, σε γυριστή κεφαλιά του Μπιανκόν
Σέντρα του Στρεφέτσα από τα αριστερά με το δεξί πόδι, ο Ελ Κααμπί -μέσα από τη μεγάή περιοχή- βρήκε με τακουνάκι τον ταρέμι, ο Ιρανός ελίχθηκε, έκανε το σουτ, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε σωτήριο τάκλιν. Ο Ταρέμι έκανε νέο σουτ αλλά ο Κρίζμανιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος
Κακό μακρινό σουτ του Μουζακίτη
Δέχεται μεγάλη πίεση ο ΟΦΗ - Αρκετές μπαλιές του Ολυμπιακού για να πάνε στον Ελ Κααμπί
Ο Λίλο έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το σουτ τυου Μουζακίτη
Από το 2011 έχουν να φύγουν από εδώ αλώβητοι οι Κρητικοί από το Φαληρο, που στις 3 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσουν τους Πειραιώτες για το Super Cup
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου
4ος: Ανδριανός
VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο - Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις - Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς - Φούντας, Ανδρούτσος, Νους - Θεοδοσουλάκης.
Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι: Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Χνάρης, Ρακονιάτς, Σιτμαλίδης.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς - Ταρέμι, Ελ Καμπί.
Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάντσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.
