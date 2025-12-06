Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 τελικό: Εύκολη νίκη μέσα στο «Καραϊσκάκης» με Ελ Κααμπί

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα παραμείνει ο Ολυμπιακός και μετά το πέρας της 13ης αγωνιστικής της Super League
Super League
13η αγωνιστική
3 - 0
2ο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας του ΟΦΗ με 3-0 για την 13η αγωνιστική της Super League, σημειώνοντας έτσι την 7η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα.

18:53 | 06.12.2025
18:49 | 06.12.2025
ΛΗΞΗ του γώνα και νίκη για τον Ολυμπιακό με 3-0
18:46 | 06.12.2025
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
18:45 | 06.12.2025
85'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

Καινουργιάκης αντί Λέουις

18:40 | 06.12.2025
85'

Πάνω από τα δοκάρια η μπάλα, μετά από δυνατό σουτ του Στρεφέτσα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή

18:40 | 06.12.2025
82'

Σε κόντρα αμυνόμενου το σουτ του Γιαζίτζι, που θα μπορούσε να κάνει πάσα στον γιάρεμτσουκ, που ήταν έτοιμος να πλασάρει

18:37 | 06.12.2025
81'
ΔΟΚΑΡΙ ο Ολυμπιακός

Ο Γιαζίτζι έπιασε τρομερό σουτ με το αριστερό, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ και έσδτειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λίλο

18:33 | 06.12.2025
78'

Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε με το αριστερό πόδι, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ

18:33 | 06.12.2025
75'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Τσικίνιο αντί Ταρέμι, Γκαρθία αντί Έσε

18:29 | 06.12.2025
70'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

Ράκονιατς αντί Θεοδοσουλάκη

18:27 | 06.12.2025

Πρόβλημα στον ΟΦΗ με τον Θεοδοσουλάκη - Πιθανότατα θα γίνει αλλαγή

18:24 | 06.12.2025
67'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό - Αποθέωση για τον Ελ Κααμπί που βγαίνει από το ματς

Γιάρεμτσουκ αντί Ελ Κααμπί, Καλογερόπουλος αντί Μπιανκόν, Γιαζίτσι αντί Μάρτινς

18:20 | 06.12.2025
63'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 3-0 με τον Στρεφέτσα

Λάθος μεταβίβαση του Λίλο, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ πέταξε την μπάλα πάνω στον Στρεφέτσα, εκείνος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε για το 3-0

18:19 | 06.12.2025
61'

Ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Θεοδοσουλάκη, μετά από κάθετη του Φούντα - Η πρώτη ευκαιρία του ΟΦΗ στο ματς

18:19 | 06.12.2025
61'

Ο Λίνο μπλόκαρε το σουτ του Μουζακίτη

18:15 | 06.12.2025
57'
Κίτρινη κάρτα στον Θεοδοσουλάκη για σκληρό τάκλιν στον Πιρόλα
18:14 | 06.12.2025

Θα συνεχίσει ο Ροντινέι

18:10 | 06.12.2025
55'

Στο έδαφος ο Ροντινέι, μετά από τάκλιν αντιπάλου, που έδιωξε την μπάλα

18:09 | 06.12.2025
52'

Πάνω στον λαμπρόπουλο το σουτ του ταρέμι μέσα από τη μεγάλη περιοχή

18:04 | 06.12.2025
50'

Μεγάλη απόκρουση του Λίλο σε δυνα΄το σουτ του Στρεφέτσα

18:03 | 06.12.2025
Δεύτερο ημίχρονο στο ματς
18:01 | 06.12.2025

Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

18:00 | 06.12.2025
Διπλή αλλαγή για τον ΟΦΗ

Σενγκέλια και Χατζηθεοδωρίδης μέσα, Μπαΐνοβιτς και Νους εκτός 

17:42 | 06.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Φάληρο
17:35 | 06.12.2025
40'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Ελ Κααμπί ξανά

Σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, δύσκολη κεφαλιά του Ελ Κααμπί, η μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ

17:35 | 06.12.2025

Μετά από εκτέλεση κόρνερ και  πάσα-τακουνάκι του Πιρόλα από τα αριστερά, ο Μαροκινός στράικερ έκανε το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο

17:31 | 06.12.2025
33'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί
17:27 | 06.12.2025
31'

Μεγάλη επέμβαση του Λίλο -με το πόδι- σε σουτ του Έσε

17:24 | 06.12.2025
26'
Κίτρινη κάρτα στον Νους
17:20 | 06.12.2025
24'

Άστοχο σουτ του Στρεφέτσα, σχεδόν από το ύψος του πέναλρι και θέση αριστερά - Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα

17:17 | 06.12.2025
19'

μεγάλη επέμβαση του Λίλο στη δεξιά του γωνία και χαμηλά, σε φαλτσαριστό σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς

17:16 | 06.12.2025
15'

Μεγάλη επέμβαση του Λίλο, σε γυριστή κεφαλιά του Μπιανκόν

17:13 | 06.12.2025
13'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Στρεφέτσα από τα αριστερά με το δεξί πόδι, ο Ελ Κααμπί -μέσα από τη μεγάή περιοχή- βρήκε με τακουνάκι τον ταρέμι, ο Ιρανός ελίχθηκε, έκανε το σουτ, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε σωτήριο τάκλιν. Ο Ταρέμι έκανε νέο σουτ αλλά ο Κρίζμανιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος

17:09 | 06.12.2025
13'

Κακό μακρινό σουτ του Μουζακίτη

17:02 | 06.12.2025
9'

Δέχεται μεγάλη πίεση ο ΟΦΗ - Αρκετές μπαλιές του Ολυμπιακού για να πάνε στον Ελ Κααμπί

17:02 | 06.12.2025
2'

Ο Λίλο έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το σουτ τυου Μουζακίτη

17:01 | 06.12.2025

Από το 2011 έχουν να φύγουν από εδώ αλώβητοι οι Κρητικοί από το Φαληρο, που στις 3 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσουν τους Πειραιώτες για το Super Cup

17:01 | 06.12.2025
"Σέντρα" στον αγώνα
16:54 | 06.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

16:53 | 06.12.2025

Η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή στο "Καραϊσκάκης"

16:52 | 06.12.2025

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος

16:52 | 06.12.2025

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο - Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις - Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς - Φούντας, Ανδρούτσος, Νους - Θεοδοσουλάκης.

Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι: Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Χνάρης, Ρακονιάτς, Σιτμαλίδης.

16:52 | 06.12.2025
16:52 | 06.12.2025
16:51 | 06.12.2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς - Ταρέμι, Ελ Καμπί.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάντσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.

16:51 | 06.12.2025

Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων

16:51 | 06.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική στη Super League

16:51 | 06.12.2025
