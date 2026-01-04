Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το βάθος στο ρόστερ και ο Καλογερόπουλος έδωσαν στους Πειραιώτες τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του ΟΦΗ στην παράταση του τελικού του Betsson Super Cup νικώντας 3-0, χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Καλογερόπουλου, που αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Το παιχνίδι χρειάστηκε να οδηγηθεί στην παράταση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ, μιας και ο Χριστογεώργος είχε σημαντικές επεμβάσεις, αλλά και ένα γκολ του Μουζακίτη στο 36′ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι με τους Πειραιώτες να αμφισβητούν την απόφαση του Έλληνα διαιτητή. Δύο μεγάλες ευκαιρίες είχε και ο ΟΦΗ με τον Σαλσέδο.

Στην παράταση ο Ολυμπιακός έδειξε να είναι πιο φρέσκος εκμεταλλευόμενος το μεγάλο ρόστερ που έχει και την ποιότητα που θα διαθέτει σε αυτό.

Ο αέρας στο Παγκρήτιο και η ακύρωση του γκολ του Μουζακίτη όρισαν το πρώτο μέρος

Ο έντονος αέρας δε βοήθησε τις δύο ομάδες να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο από την έναρξη του αγώνα. Μετά το πρώτο 20λεπτο ξεκίνησαν οι παίκτες να βρίσκουν χώρο στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο στο 22′ και ο ΟΦΗ βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Σαλσέδο να μην μπορεί να νικήσει τον Τζολάκη μέσα από τη μικρή περιοχή.

Στο 36′ έγινε η φάση που προκάλεσε ένταση. Ο Μουζακίτης σκόραρε για τον Ολυμπιακό με αριστερό πλασέ, όμως ο Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον Μπόρχα σε μία προσπάθεια για ψαλιδάκι. Ο Ιρανός δε φαίνεται από το replay να βρίσκει τον αντίπαλό του.

Το δεύτερο μέρος ήταν γεμάτο μάχες και λίγες καλές στιγμές

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες γύρω από την περιοχή του ΟΦΗ, όμως οι Κρητικοί ήταν καλά στημένοι στην άμυνα και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απειλούσε με μακρινά σουτ και σέντρες, τις οποίες τις περισσότερες φορές «καθάριζε» ο Χριστογεώργος.

Ο ΟΦΗ έχασε καλή ευκαιρία να σκοράρει στο 85′, όμως ο Τζολάκης ήταν εκεί για τον Ολυμπιακό και στη δεύτερη ευκαιρία των παικτών του Κόντη στο παιχνίδι.

Οι Πειραιώτες βρήκαν για δεύτερη φορά δίχτυα στην αναμέτρηση με τον Μάρτινς, όμως ο Γιάρεμτσουκ που έκανε την ασίστ είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ και ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του.

Η παράταση ανήκε εξ’ ολοκλήρου στους Πειραιώτες

Ο Καλογερόπουλος στο τρίτο λεπτό της παράτασης κέρδισε πέναλτι από αγκωνιά του Κωστούλα. Ο Ταρέμι νίκησε τον Χριστογεώργο και έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό στο σκορ.

Ο Έλληνας αμυντικός στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με κεφαλιά «καθάρισε» τη νίκη της ομάδας του.

Ο Γιαζίτσι στο 113′ έγραψε το τελικό 3-0 με δεξί δυνατό σουτ, μετά από ωραία ενέργειά του μέσα στην περιοχή των Κρηρικών, που μετά τα δύο πρώτα γκολ είχαν χάσει τη συγκέντρωσή και το πάθος τους.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού,ο κόσμος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισαν έντονα τον πρώτο τίτλο της σεζόν, που ακολούθησε μετά το περσινό νταμπλ στην Ελλάδα.