Ολυμπιακός: Οι δύο κορυφές του 2025 και η «μάχη» πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Άρη, αλλά διατήρησε την πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Super League και ετοιμάζεται να κλείσει το 2025 από θέση “ισχύος” στην Ελλάδα, όντας μέσα και στο στόχο του στο Champions League.

Με δύο παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση του 2025, ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League και θα κατακτήσει την κορυφή και στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με νίκη επί του Ηρακλή την Τετάρτη (17/12/25, 18:00, Live από το Newsit.gr).

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη κάνει το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας και μπορεί να εξασφαλίσει το απόλυτο και την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, την ώρα που έχουν ήδη αναδειχθεί πρωταθλητές χειμώνα στη Super League και έχουν μπροστά τους το ματς με την Κηφισιά το Σάββατο (20/12, 20:30, Live από το Newsit.gr) για να κλείσουν ως πρωτοπόροι και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός παραμένει όμως μέσα στο στόχο του και στο Champions League, όπου παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και κόντρα στους “μεγάλους” της διοργάνωσης, πανηγύρισε μόλις την πρώτη του νίκη κόντρα στην Καϊράτ. Οι 5 βαθμοί που έχει κατακτήσει όμως στη League Phase τον έχουν διατηρήσει “ζωντανό” στη “μάχη” της πρόκρισης και μπορεί να γράψει ιστορία στα παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Άγιαξ το 2026.

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει πάντως με ένα ακόμη ματς τίτλου για τους Πειραιώτες, αφού στις 3 Ιανουαρίου 2026 (17:00, Live από το Newsit.gr) θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup.