Ολυμπιακός: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το ματς στην έδρα της Βαλένθια, έτοιμος ο Μουστάφα Φαλ

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας, στα playoff της Euroleague
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης τη Βαλένθια στην Ισπανία (24.03.2026, 21:30, Newsit.gr) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να πετύχει την 23η του νίκη στη διοργάνωση.

Οι ερυθρόλευκοι θα αναχωρήσουν σήμερα (23.03.2026) για την Ισπανία, με τους Τζόσεφ, Λαρετζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ να μένουν εκτός αποστολής.

Να αναφέρουμε ότι ο Μουσταφά Φαλ έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό του (σ.σ. υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο τον Ιούνιο του 2025) και είναι πανέτοιμος για το φινάλε της χρονιάς στη Euroleague.

Στην ερυθρόλευκη αποστολή είναι ο Νιλικίνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να αποφασίσει για τον τελευταίο παίκτη που θα κοπεί από την αποστολή.

Οι 13 παίκτες που μπήκαν στην αποστολή του Μπαρτζώκα: Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόους, Χολ, Μιλουτίνοφ

