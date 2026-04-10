Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί με τον κόσμο για τη νίκη επί της Χάποελ και το φατούρο στον Φαλ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 στη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβίβ και πλέον είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στη regular season της Euroleague με τους παίκτες να το πανηγυρίζουν με τους 7.000 φιλάθλους που ήταν στην Arena 8888.

Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στην ενεργό δράση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τον υποδέχτηκαν με το παραδοσιακό φατούρο.

Οι φίλοι των Πειραιωτών χόρεψαν στο ρυθμό των συνθημάτων του Ολυμπιακού μαζί με τους παίκτες για να γιορτάσουν μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην 37η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός με νίκη στην τελευταία αγωνιστική επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/04/26, 21:15) θα τερματίσει σίγουρα στην πρώτη θέση της regular season της Euroleague.