Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης στους 16 του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός θα συγκρουστεί με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League με στόχο την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Τετάρτη (18/2/2026, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD), με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 24 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Football Meets Data ανέλυσε τις πιθανότητες των πρωταθλητών Ελλάδας για πρόκριση στους 16 του Champions League, δίνοντας τους 31.2%. Σύμφωνα με το μοντέλο, ο Ολυμπιακός είναι το αουτσάιντερ του ζευγαριού.

Το Football Meets Data δίνει και πιθανότητες για τους επόμενους γύρους. Ο Ολυμπιακός έχει 3.1% πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά του Champions League, 0.6% στα ημιτελικά και 0.2% στον τελικό της Ουγγαρίας.

Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στους 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει είτε την Μπάγερν Μονάχου, είτε την Άρσεναλ.