Ολυμπιακός: Οι πρώτες εικόνες από το υπερσύγχρονο νέο μουσείο

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν 2025-26, δίνοντας παράλληλα μία πρώτη γεύση από το νέο υπερσύγχρονο μουσείο του.

Οι πρώτες εικόνες από του μουσείο του Ολυμπιακού, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον κόσμο της ομάδας μέσα από το βίντεο για την εντός έδρας εμφάνιση, έχουν τρελάνει τους φιλάθλους των νταμπλούχων Ελλάδας.

Ξεχωριστή θέση στο μουσείο έχει η πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του Conference League, ενώ ένα από τα δωμάτια του εντυπωσιακού μουσείου είναι αφιερωμένο στα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!



Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!



TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!



Introducing our 2025/26 home kit!



#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasgr #createdwithadidas @adidasfootball pic.twitter.com/SQ5HroqLGl