Ολυμπιακός: Οριστικά νοκ άουτ ο Γουόρντ με τον Παναθηναϊκό

Ο Αμερικανός φόργουορντ αισθάνεται καλύτερα, αλλά κρίθηκε πως δεν είναι ασφαλές να αγωνιστεί στο ντέρμπι
Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αγωνιστεί οριστικά ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό (2/1, 21:15) για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

O Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν ξεπέρασε εντελώς το πρόβλημα (οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου) που τον ταλαιπωρούσε και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τάισον Γουόρντ αισθάνεται καλύτερα και η αποθεραπεία του έχει πάει καλά, αλλά κρίθηκε πως δεν είναι ασφαλές να αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Εκτός παραμένει και ο ΜακΚίσικ και φυσικά ο Φαλ.

