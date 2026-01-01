Ολυμπιακός: Οριστικά νοκ άουτ ο Γουόρντ με τον Παναθηναϊκό

Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αγωνιστεί οριστικά ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό (2/1, 21:15) για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

O Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν ξεπέρασε εντελώς το πρόβλημα (οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου) που τον ταλαιπωρούσε και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τάισον Γουόρντ αισθάνεται καλύτερα και η αποθεραπεία του έχει πάει καλά, αλλά κρίθηκε πως δεν είναι ασφαλές να αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Εκτός παραμένει και ο ΜακΚίσικ και φυσικά ο Φαλ.