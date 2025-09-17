Ολυμπιακός – Πάφος: Με αυτή τη φανέλα θα εμφανιστούν οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα του Champions League

Ο Ολυμπιακός και το κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” βάζουν απόψε τα.. καλά τους, για να υποδεχθούν και πάλι το “σεντόνι” του Champions League. Πρώτος φετινός ευρωπαϊκός αντίπαλος των Πειραιωτών, η νεοφώτιστη Πάφο.
Λίγες ώρες πριν τη “σέντρα” του Ολυμπιακός – Πάφος και στην προσπάθειά της να προετοιμάσει το κλίμα στα social media, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ πόσταρε τη φανέλα που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League.
Our colors for tonight!#Olympiacos #UCL #OLYPAF pic.twitter.com/N6X32HMIjk— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2025
Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα εναντίον της κυπριακής ομάδας.