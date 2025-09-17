Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πάφος: Με αυτή τη φανέλα θα εμφανιστούν οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα του Champions League

Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ με τα "χρώματα" που θα έχει η ομάδα κόντρα στην Πάφο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός και το κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” βάζουν απόψε τα.. καλά τους, για να υποδεχθούν και πάλι το “σεντόνι” του Champions League. Πρώτος φετινός ευρωπαϊκός αντίπαλος των Πειραιωτών, η νεοφώτιστη Πάφο.

Λίγες ώρες πριν τη “σέντρα” του Ολυμπιακός – Πάφος και στην προσπάθειά της να προετοιμάσει το κλίμα στα social media, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ πόσταρε τη φανέλα που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα εναντίον της κυπριακής ομάδας.

