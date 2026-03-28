Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Νίκη στο τάι μπρέικ και 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Volley League για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-2 σετ τον Ολυμπιακό στο τάι μπρέικ του δεύτερου ημιτελικού της Volley League και βρέθηκε μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς για τον τίτλο.

Έχοντας πάρει τον… αέρα του Ολυμπιακού τον τελευταίο καιρό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φθάσει στην 8η σερί νίκη του επί του “αιώνιου αντιπάλου”, παρότι χρειάστηκε να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο τάι μπρέικ της αναμέτρησης για τα ημιτελικά της Volley League.

Οι “πράσινοι” πήραν το πρώτο σετ του αγώνα και το προβάδισμα για το διπλό στο Ρέντη, αλλά οι Πειραιώτες αντέδρασαν στη συνέχεια και έφεραν… τούμπα το παιχνίδι, για το δικό τους προβάδισμα με 2-1 σετ. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε όμως δική του αντίδραση για να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, όπου ακολούθησε νέα μεγάλη “μάχη”.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-1 στο ξεκίνημα, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έφθασαν τελικά στο 15-12, για να κάνουν το 3-2 στα σετ και να φύγουν με το διπλό από την έδρα του “αιώνιου” αντιπάλου τους.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε έτσι στο 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στους τελικούς, ενόψει του τρίτου αγώνα των δύο ομάδων, την ερχόμενη Τετάρτη (01/04, 20:00) στο κλειστό του Μετς.

Τα σετ: 21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Αντώνης Βουρδέρης): Σέντλατσεκ 13 (12/26 επ., 1 άσος, 43% υπ. – 43% άριστες), Πέριν 9 (8/22 επ., 1 άσος, 23% υπ. – 16% άριστες), Ατανασίεβιτς 30 (26/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2/2 επ.), Τζούριτς 10 (3/7 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 65% υπ. – 55% άριστες), Πιτακούδης 1 (1/1 επ.), Κουμεντάκης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 75% άριστες), Ζουπάνη, Δαλακούρας.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (6/13 επ., 1 άσος), Γιάντσουκ 27 (25/37 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες), Νίλσεν 19 (16/33 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (2/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπιρίτο 3 (1/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 47% υπ. – 47% άριστες) / Χανδρινός (λ., 54% υπ. – 38% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 11 (7/10 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 36% άριστες).