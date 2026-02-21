Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
20:00 - ΕΡΤ2 Σπορ - Newsit.gr
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν όλα τα… εμπόδια που βρήκαν μπροστά τους στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και κοντράρονται στο γεμάτο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για το πρώτο τρόπαιο του 2026.

20:06 | 21.02.2026
8-12 και πάλι ο Βεζένκοφ
20:06 | 21.02.2026
6-12 με τρίποντο του Οσμάν
20:05 | 21.02.2026
6-9 με τον Βεζένκοφ
20:05 | 21.02.2026
4-9 με κάρφωμα του Χολμς από ασίστ του Γκραντ
20:04 | 21.02.2026

Άστοχος ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο

20:04 | 21.02.2026
4-7 με κάρφωμα του Χολμς από ασίστ του Ναν
20:04 | 21.02.2026

Άστοχος ο Μιλουτινοφ

20:04 | 21.02.2026

7:15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:03 | 21.02.2026
4-5 με τον Γκραντ
20:03 | 21.02.2026
4-3 με δεύτερο σερί καλάθι από Βεζένκοφ
20:03 | 21.02.2026

Άστοχος ο Ναν υπό πίεση, για δίποντο

20:02 | 21.02.2026
2-3 με τον Βεζένκοφ, μέσα από τη ρακέτα
20:02 | 21.02.2026
0-3 με Ερνανγκόμεθ, το πρώτο καλάθι του τελικού
20:02 | 21.02.2026

Τάπα του Χολμς στον Γουόκαπ και άστοχο τρίποντο για τον Ολυμπιακό

20:01 | 21.02.2026

Άστοχος ο Βεζένκοφ σε τρίποντο, στο πρώτο σουτ του τελικού

20:00 | 21.02.2026
"Τζάμπολ" στον τελικό του Κυπέλλου
19:59 | 21.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς

19:55 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

19:55 | 21.02.2026

Τώρα η παρουσιάση του Ολυμπιακού

19:53 | 21.02.2026
19:53 | 21.02.2026

Η παρουσίαση των ομάδων - Πρώτος βγαίνει στο παρκέ ο Παναθηναϊκός

19:52 | 21.02.2026

θυμίζουμε ότι το ματς είναι sold out

19:50 | 21.02.2026
19:50 | 21.02.2026

Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 31η “μάχη” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια ου θεσμού

19:49 | 21.02.2026

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί)

19:49 | 21.02.2026

Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9)

19:48 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν

19:48 | 21.02.2026

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε από νωρίς τη θέση του στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ακολούθησε λίγο αργότερα και πριν κάτσει στη δική του πλευρά, πήγε να χαιρετήσει τον ομόλογό του

19:48 | 21.02.2026

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8. Αυτοί θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου

19:47 | 21.02.2026

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ

19:47 | 21.02.2026

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.

19:47 | 21.02.2026
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
19:47 | 21.02.2026

Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
19:46 | 21.02.2026

Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι

19:46 | 21.02.2026

Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι

19:46 | 21.02.2026

Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη και στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν

19:45 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024)

19:45 | 21.02.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).

19:45 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του

19:44 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή

19:43 | 21.02.2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

19:43 | 21.02.2026

μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο ματς!

19:43 | 21.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
173
139
107
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo