Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν όλα τα… εμπόδια που βρήκαν μπροστά τους στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και κοντράρονται στο γεμάτο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για το πρώτο τρόπαιο του 2026.
Άστοχος ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο
Άστοχος ο Μιλουτινοφ
7:15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Άστοχος ο Ναν υπό πίεση, για δίποντο
Τάπα του Χολμς στον Γουόκαπ και άστοχο τρίποντο για τον Ολυμπιακό
Άστοχος ο Βεζένκοφ σε τρίποντο, στο πρώτο σουτ του τελικού
Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Τώρα η παρουσιάση του Ολυμπιακού
Η παρουσίαση των ομάδων - Πρώτος βγαίνει στο παρκέ ο Παναθηναϊκός
θυμίζουμε ότι το ματς είναι sold out
Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 31η “μάχη” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια ου θεσμού
Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί)
Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9)
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε από νωρίς τη θέση του στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ακολούθησε λίγο αργότερα και πριν κάτσει στη δική του πλευρά, πήγε να χαιρετήσει τον ομόλογό του
Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8. Αυτοί θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις.
Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Στις εξέδρες οι αδερφοι Αγγελόπουλοι
Αυτό είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει νίκη και στις δυο «μάχες» που προηγήθηκαν
Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024)
Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο ματς!