Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ η αποστολή του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Super League

O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 20η αγωνιστική της Super League (08.02.2026, 21:00, Newsit.gr).

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι “αιωνίων”, βάζοντας στις επιλογές του τα δυο τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ.

Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήθηκε και ο Γιάννης Κώτσιρας, που τίθεται επίσης στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (ενοχλήσεις), Τουμπά και Πελίστρι, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς και Σισοκό.

Η “πράσινη” αποστολή του ντέρμπι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.