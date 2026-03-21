Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με πατερίτσα και ψηλοτάκουνα η Σελέν Ερντέμ στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών και η προπονήτρια του “τριφυλλιού”, Σελέν Ερντέμ εμφανίστηκε με πατερίτσα και ψηλοτάκουνα στον πάγκο της ομάδας της.

Εξαιτίας ενός τραυματισμού, η Σελέν Ερντέμ αναγκάστηκε να πάει με πατερίτσα στο γήπεδο για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να φορέσει όπως πάντα και τα… αγαπημένα της ψηλοτάκουνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκάλα προπονήτρια των “πρασίνων” κέρδισε έτσι για μία ακόμη φορά τα “φώτα” στον πάγκο της ομάδας της, η οποία και “μάχεται” στην έδρα των Πειραιωτών, για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την πρόκριση στους τελικούς της Α1 γυναικών.