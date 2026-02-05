Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Έρικ Λάμπρεχτς διαιτητής στο «αιώνιο» ντέρμπι της Super League

Τον Βέλγο διεθνή διαιτητή, Ερικ Λάμπρεχτς, όρισε η ΚΕΔ για να διευθύνει το κυριακάτικο μεγάλο ντέρμπι στο “Καραϊσκάκης” μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού (08.02.2026, 21:00, Newsit.gr), για την 20η αγωνιστική στη Super League.

Ο 41χρονος διαιτητής του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι από την κατηγορία elite της UEFA. Ο Λάμπρεχτς θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόκε ντε Βερντ, Κέβιν Τζον Μοντένι, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης και στο VAR θα είναι οι Νέιθαν Φρέντρερικ Βερμπούμεν, Σίμον Βαλέρε Μπουρντό

Ξένος διαιτητής ορίστηκε και στο δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής. Στο μεγάλο ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο “Κλ. Βικελίδης” θα βρεθεί ο Σάσα Στέγκεμαν. Ο Γερμανός διαιτητής είχε σφυρίξει και στο περσινό 0-0 των δύο ομάδων.

Οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ: Τζήλος (Κορωνάς, Στεφανής, 4ος Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Στάικος, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)

Άρης-ΠΑΟΚ: Στέγκεμαν (Γκουνς, Μάιμπουμ, 4ος Κατικογιάννης, VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Λάμπρεχτς (Βέιρντ, Μόντενι, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ’ Χουΐ)

Λάρισα-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου)

Αστέρας-Βόλος: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Μπουξμπάουμ, 4ος Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

Κηφισιά-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)