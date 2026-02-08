Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για την 20η αγωνιστική της Super League. Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του κορυφαίου ελληνικού ντέρμπι, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Ποντένσε παραμένει στις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να μένει στον πάγκο. Στη δεξιά πτέρυγα, ο Βάσκος τεχνικός κρατάει το “τρικ” με Κοστίνια και Ροντινέι. Την ίδια στιγμή, ο Ράφα Μπενίτεθ διατηρεί τον Κουντούρη στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ενώ δίνει φανέλα βασικού στον Ταμπόρδα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφον, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος, Ταμπορδα, Τεττέη, Αντίνο