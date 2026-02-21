Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι καταγγέλλουν ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ

Οπαδός έκανε ήχους μαϊμούς πίσω από τον Γάλλο σέντερ
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ μιλάει με την εξέδρα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου μέρους του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Ματίας Λεσόρ είχε μία κουβέντα με την κερκίδα και οι πράσινοι κατήγγειλαν ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι ένας οπαδός έκανε ήχους μαϊμούς στον Ματίας Λεσόρ, κάτι που επαναλήφθηκε και όταν ο Γάλλος επέστρεψε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο.

Ένα γεγονός που σίγουρα δεν αποτελεί διαφήμιση του αθλήματος σε μία διοργάνωση, που μέχρι στιγμής είχε κυλήσει ομαλά σε όλους τους τομείς.

