Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Την Πέμπτη η διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων για το ντέρμπι των «αιωνίων»

Την Πέμπτη (05/02) στις 16:00 θα είναι διαθέσιμα στο site των Πειραιωτών
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League (08/02/26, 21:00) και οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι την Πέμπτη (05/02/26) θα διατεθούν τα τελευταία εισιτήρια.

Τα εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που θα διατεθούν είναι κυρίως από επιστροφές χορηγών, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού

«Την Πέμπτη 5/2 στις 16:00 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org τα τελευταία εισιτήρια, τα οποία θα προκύψουν από επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ)».

