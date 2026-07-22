Ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-27

Ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζεται για μία ακόμη σεζόν στη Super League και παρουσίασε τις νέες φανέλες της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, όπου και θα έχει ως στόχο να αποφύγει αυτή τη φορά τα πλέι άουτ και να βρεθεί στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος έκαναν τα… μοντέλα για τις τρεις νέες φανέλες του Αστέρα Τρίπολης, με την κλασική μπλε με κίτρινες ρίγες να θεωρείται η βασική για την ομάδα των Αρκάδων στη Super League και να συμπληρώνεται φέτος από μία εντυπωσιακή κίτρινη εμφάνιση. Πράσινα είναι δε, η φανέλα και το σορτσάκι των τερματοφυλάκων της ομάδας.

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Η ενημέρωση από τον Αστέρα Τρίπολης

Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης σε συνεργασία με την Nike x Intersport παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Οι ποδοσφαιριστές μας φόρεσαν τη νέα φανέλα της ομάδας μας και ανέβηκαν στην εξέδρα. Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος ντύθηκαν με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας μας και βρίσκονται κι αυτοί στο πέταλο.

Όλοι μαζί, κόσμος και παίκτες με κεντρικό σύνθημα “συσπείρωση” δίνουν τον παλμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Με τη φανέλα μας στο πέταλο!

* Ο Αστέρας Τρίπολης σε συνεργασία με την Nike x Intersport έχουν σχεδιάσει για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και τρίτη εμφάνιση, η οποία πιστοποιεί τη διαχρονική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του συλλόγου μας και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.