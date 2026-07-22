Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και τυπικά τον Αλεσάντρο Μπιάνκο

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με τη Μόντενα στην Ιταλία, η ομάδα της Θεσσαλονίκης τον αποχαιρέτησε και τυπικά.

Μετά από μία σεζόν ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, όπου μέτρησε 24 συμμετοχές με 2 γκολ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο επέστρεψε στη Φιορεντίνα, η οποία και τον παραχώρησε στη Μόντενα, αφού οι Θεσσαλονικείς δεν ενδιαφέρθηκαν για την αγορά του.

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε όμως το Ιταλό ποδοσφαιριστή για την προσφορά του, αναφέροντας τα εξής: “Ευχαριστούμε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο για την παρουσία και την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του”.