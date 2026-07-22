Μουντιάλ 2026: Τα γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων της διοργάνωσης

Το Μουντιάλ της Αμερικής ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο, μετά από μία διοργάνωση με τους περισσότερους αγώνες όλων των εποχών και στιγμές που… έσπασαν καρδιές.

Παρατάσεις, πέναλτι, ανατροπές, αλλά και “θρίλερ” με γκολ στα τελευταία λεπτά που έκριναν αγώνες και προκρίσεις, συνέθεσαν ένα φοβερό “παζλ” στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Τα γκολ που μπήκαν μετά το 85ο λεπτό των αναμετρήσεων ήταν πολλά και άλλαξαν ολόκληρη τη ροή της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, με τέρμα του Φεράν Τόρες στην παράταση.

Πλούσιο θέαμα σε ένα video 17,5 λεπτών.