Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Τα γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων της διοργάνωσης

Τα «χτυπήματα» στο φινάλε των αγώνων που έγραψαν ιστορία στο Μουντιάλ της Αμερικής
Ο Φεράν Τόρες πανηγυρίζει το γκολ του στην παράταση
Ο Φεράν Τόρες πανηγυρίζει το γκολ του στην παράταση / REUTERS/Kai Pfaffenbach
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Μουντιάλ της Αμερικής ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο, μετά από μία διοργάνωση με τους περισσότερους αγώνες όλων των εποχών και στιγμές που… έσπασαν καρδιές.

Παρατάσεις, πέναλτι, ανατροπές, αλλά και “θρίλερ” με γκολ στα τελευταία λεπτά που έκριναν αγώνες και προκρίσεις, συνέθεσαν ένα φοβερό “παζλ” στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Τα γκολ που μπήκαν μετά το 85ο λεπτό των αναμετρήσεων ήταν πολλά και άλλαξαν ολόκληρη τη ροή της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, με τέρμα του Φεράν Τόρες στην παράταση.

Πλούσιο θέαμα σε ένα video 17,5 λεπτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
100
94
88
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo