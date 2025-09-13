Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, Super League, Εμμανουήλ Καραλής και Davis Cup στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Και τι δεν έχει στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου. Η Super League επιστρέφει στη δράση, την ώρα που ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει το πρώτο δυνατό φιλικό με τη Μονακό.

Παράλληλα, ξεκινάει το Davis Cup στο ΟΑΚΑ με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά αλλά και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στον προκριματικό του επί κοντώ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/9/2025)



09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Μηχανοκίνητα

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Οβιέδο La Liga

15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα

15:05 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS7

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Αθηναϊκός aΘens cup 2025

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS8

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Πάρμα Serie A

16:30 Novasports Extra 4 Ουνιόν Βερολίνου – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Βόλφσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Μάιντς – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship

17:00 Action 24 ΠΑΟΚ – Βριλήσσια EHF European Cup

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS9

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Χαλ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Μονακό φιλικό μπάσκετ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup τένις

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

19:00 Novasports 4HD Άρκα Γκντίνια – Μερσίν aΘens cup 2025

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τότεναμ Premier League

19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Αλαβές La Liga

19:45 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

20:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Άρης Super League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάφος – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Χέρενφεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal