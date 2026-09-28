Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ανάλυση: Η ερυθρόλευκη ποιότητα, οι αδυναμίες στην άμυνα και οι Θεσσαλονικείς που ήρθαν

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο κλειστό του Περιστερίου.

“Ερυθρόλευκος” βάφτηκε για 5η διαδοχική σεζόν ο πρώτος εγχώριος τίτλος της χρονιάς στο μπάσκετ. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός, μπορεί ν’ απώλεσε το 1ο Euroleague Super Cup από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άμπου Ντάμπι, δεν άφησε όμως να του… γλιστρήσει το ελληνικό Super Cup!

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Όπως το 2022, το 2023, το 2024 και το 2025, έτσι και το 2026, η ομάδα του Πειραιά έγραψε το όνομά της στη «χρυσή βίβλο» των τροπαιούχων του Super Cup της GBL.

O… αφηνιασμένος Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη, με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, στον τελικό του 7ου Super Cup, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, σημειώνοντας double-double με 25 πόντους με 7/8 βολές, 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, μετρώντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο MVP της Euroleague για το 2026, Σάσα Βεζένκοφ, αναδείχτηκε και πολυτιμότερος παίκτης του 7ου Super Cup, αλλά και πρώτος σκόρερ.

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Η ποιότητα του Βεζένκοφ, το κρύο αίμα στο φινάλε του Γιαν Μοντέρο, αλλά και η προσωπικότητα του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος βγήκε μπροστά στο τέταρτο δεκάλεπτο, έγειραν την πλάστιγγα στην ερυθρόλευκη πλευρά, παρά την τεράστια προσπάθεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν λίγες ώρες είχε σοκάρει τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο με έναν καθαρό σέντερ τον Χολ, είδε τους τρεις πιο ποιοτικούς παίκτες του ρόστερ του να βρίσκονται σε μεγάλο βράδυ και να τον οδηγούν στη νίκη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε, όμως, να “καθαρίσει” από νωρίς τον αγώνα κι αυτό γιατί ακόμα έχει αρκετά αμυντικά προβλήματα.

Όπως είναι φυσικό, οι παίκτες του Έλληνα τεχνικού δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν αυτοματισμούς στην άμυνα, με αποτέλεσμα να χάνουν πολύ εύκολα διαφορές ακόμα και 20 πόντων, όπως έγινε στον ημιτελικό με την ΑΕΚ αλλά πολύ περισσότερο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 60 πόντους (!) στο δεύτερο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ. 29 στο τρίτο δεκάλεπτο και 31 (!) στο τέταρτο, με τον Φόστερ και τον Αλεξάντερ να μοιάζουν ασταμάτητοι στα τελευταία λεπτά.

Οι ερυθρόλευκες αμυντικές αδυναμίες καλύφτηκαν από το τεράστιο ταλέντο που υπάρχει στην επίθεση και έτσι ο ΠΑΟΚ, παρότι έφτασε στην πηγή, δεν ήπιε νερό.

Το σίγουρο είναι, όμως, ότι η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν η μεγάλη κερδισμένη του διημέρου στο κλειστό του Περιστερίου.

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε όχι ότι έρχεται, αλλά ότι ήρθε! Με εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις, όπως οι Όσμαν, Καλάθης και Αλεξάντερ, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν από νωρίς μέσα στη σεζόν τις άγριες διαθέσεις τους, νικώντας μέσα σε λίγες ώρες τον Παναθηναϊκό και φτάνοντας στα όρια του τον Ολυμπιακό.

Υπό την άψογη καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο αν ενισχυθεί με ακόμα 2-3 παίκτες ψηλής κλάσης, θα είναι ικανό στο μέλλον, όχι να διεκδικήσει, αλλά και να κατακτήσει τίτλους.

Πρώτος στόχος φέτος είναι η κατάκτηση του Eurocup και η συμμετοχή τη νέα σεζόν στην Euroleague.