Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Τρινκέρι για τον τελικό του Super Cup

Δεν αλλάζει σύνθεση ο Ιταλός κόουτς του “δικεφάλου”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ πήρε το “θρίλερ” κόντρα στον Παναθηναϊκό και πέρασε στον αποψινό τελικό του Super Cup (20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ). Κόντρα στον Ολυμπιακό θα δώσει “μάχη” για να σηκώσει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα “μονομαχήσουν” για τον πρώτο εγχώριο μπασκετικό τίτλος της σεζόν στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, με τον Τρινκέρι να μην αλλάζει τη σύνθεση της ομάδας του, διατηρώντας την ίδια εξάδα ξένων παικτών με αυτή που είχε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι έξι ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ που δηλώθηκαν για τον τελικό του Super Cup είναι οι Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ.

Οπότε, εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμή, η 12άδα του ΠΑΟΚ θα έχει τους: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.

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