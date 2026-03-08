Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ντέρμπι κορυφής της Super League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και η μάχη της τέταρτης θέσης ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/3/2026).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα δύο παιχνίδια για τη Super League, αλλά και δύο αναμετρήσεις για τη Greek Basketball League.
Ξεχωρίζει, ακόμα, το ντέρμπι στην Ιταλία ανάμεσα στην Ίντερ και τη Μίλαν.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/3/2026)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2026 ITC Crete Challenger (Τελικός Μονού)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Κρεμονέζε Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φούλαμ – Σαουθάμπτον Emirates FA Cup
14:30 Novasports Start Πρόισεν Μούνστερ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Έλτσε La Liga
15:00 Action 24 Αστέρας Β-Hρακλής Super League 2
16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπολόνια – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Πάρμα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL
16:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπέτις La Liga
17:45 Novasports Start Μπρέντα – Φέγενορντ Eredivisie
18:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λιντς – Νόριτς Emirates FA Cup
19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς NBA
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ρόμα Serie A
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκραν Κανάρια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπενφίκα – Πόρτο Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Αλαβές La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σάντα Κλάρα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal