Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Κλειστά χαρτιά» στους Θεσσαλονικείς, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (08/03/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό για 24η αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παίρνει όλους τους διαθέσιμους παίκτες στην αποστολή.

Για τον ΠΑΟΚ παραμένουν εκτός οι Μεϊτέ, Τάισον, Κένι, Γιακουμάκης, Πέλκας και Παβλένκα, αλλά οι υπόλοιποι παίκτες θα ταξιδέψουν με την ομάδα στον Πειραιά για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα αποφασίσει ποιους θα “κόψει” την τελευταία στιγμή.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος της. Η ομάδα πλέον είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας και έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».